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Криминал

Поход в бар закончился для пензенца уголовным делом

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36-летний пензенец подобрал в баре чужой телефон, ушел с ним домой и обрел проблемы с полицией, а еще и со своим другом.

Приятели выпивали в компании, и в какой-то момент все, кроме одного, вышли на улицу. Оставшийся в баре мужчина увидел под столом телефон, забрал его и покинул заведение.

Поход в бар закончился для пензенца уголовным делом

«По дороге звонили, но я трубку, конечно, не стал брать, а симку выкинул. Хотел потом продать или сам пользоваться», - рассказал подозреваемый.

Однако мобильный принадлежал его другу, и, заметив пропажу, тот написал заявление в полицию.

Поход в бар закончился для пензенца уголовным делом

«Я даже не знал, просто думал чей-то телефон и все. Если бы я знал, что это кража получается, я бы такого не совершал. Но так получилось, я очень жалею об этом. Теперь и с другом, и с полицией проблемы», - отметил мужчина.

На вора завели уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

«На данный момент похищенное изъято и будет возвращено владельцу», - сообщил дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Игорь Синявский.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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