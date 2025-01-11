Сетевое издание|18+|Суббота|11 янв 2025|17:02
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Пожилой мокшанец промышлял кражами из камер хранения

Печать
Telegram

64-летняя жительница Мокшана оставила в камере хранения магазина сумку и отправилась за покупками. Когда она вернулась, дверца ячейки оказалась распахнутой, а сумка исчезла.

Пенсионерка обратилась в полицию, и правоохранители по горячим следам нашли подозреваемого. Им оказался 67-летний местный житель.

Мужчина признался, что у входа в магазин увидел, как покупательница положила сумку в ячейку. Он подобрал ключи, открыл замок, забрал имущество женщины и ушел. Похититель еще ничего не успел сделать с чужим добром, как его задержали.

Выяснилось, что мокшанец не в первый раз промышляет кражами из камер хранения. Точно так же он завладел женской сумкой, содержимое которое было оценено в 3 тысячи рублей.

«Возбуждены уголовные дела. Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает наказание на срок до 5 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте