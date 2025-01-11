Пожилой мокшанец промышлял кражами из камер хранения

11.01.2025 | 10:53

64-летняя жительница Мокшана оставила в камере хранения магазина сумку и отправилась за покупками. Когда она вернулась, дверца ячейки оказалась распахнутой, а сумка исчезла.

Пенсионерка обратилась в полицию, и правоохранители по горячим следам нашли подозреваемого. Им оказался 67-летний местный житель.

Мужчина признался, что у входа в магазин увидел, как покупательница положила сумку в ячейку. Он подобрал ключи, открыл замок, забрал имущество женщины и ушел. Похититель еще ничего не успел сделать с чужим добром, как его задержали.

Выяснилось, что мокшанец не в первый раз промышляет кражами из камер хранения. Точно так же он завладел женской сумкой, содержимое которое было оценено в 3 тысячи рублей.

«Возбуждены уголовные дела. Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает наказание на срок до 5 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.