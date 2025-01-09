Жительница области стала должницей после взлома на «Госуслугах»

09.01.2025 | 11:28

52-летняя жительница Нижнего Ломова стала должницей по нескольким кредитам из-за 35-летнего москвича. Он оформил займы на ее имя.

Мужчина приобрел СИМ-карту, с помощью которой восстановил доступ к личному кабинету женщины на портале госуслуг.

«Получив сведения об ее персональных данных, оформил займы в нескольких кредитных организациях на общую сумму около 30 000 рублей», - сообщила следователь СО МО МВД России «Нижнеломовский» Татьяна Марфина.

Афериста нашли и задержали. На него завели несколько уголовных дел, в том числе за мошенничество в отношении микрофинансовых организаций.

«Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция указанных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет», - пояснила Татьяна Марфина.