Пенсионерка отказалась покинуть дом сельчанки и попала в больницу

09.01.2025 | 08:42

В Мокшанском районе 62-летнюю женщину доставили в больницу с травмами криминального характера. Медики сообщили об этом в полицию.

Как выяснилось, пенсионерка попросилась пожить некоторое время у 37-летней сельчанки, и та согласилась пустить немолодую женщину к себе.

Через несколько дней к хозяйке пришел знакомый, и они устроили застолье. Гость поинтересовался, почему у подруги живет посторонняя. Сельчанка решила, что та действительно мешает ей, и указала на дверь. Пенсионерка в свою очередь не согласилась покинуть жилище.

Между женщинами разгорелась ссора. Хозяйка схватила табуретку и обрушила ее на жиличку. После этого та оказалась на больничной койке.

Медики квалифицировали нанесенные ей повреждения как легкий вред здоровью. А правоохранители расценили табурет как предмет, используемый в качестве оружия.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.