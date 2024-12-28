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Криминал

Незапертая дверь обошлась пензенской пенсионерке в 120 тысяч

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86-летняя жительница Пензы лишилась крупной суммы после визита незнакомки, представившейся сотрудницей газовой службы.

Женщина посетила пенсионерку на дому под предлогом проверки газового оборудования. Через некоторое время после ее ухода престарелая пензячка поняла, что кошелек со 120 тысячами рублей пропал.

Пострадавшая обратилась в полицию, и сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемую. Ею оказалась 35-летняя жительница Челябинска.

«Она призналась, что в момент проверки оборудования изучила расположение квартиры. Когда она вышла, то поняла, что хозяйка забыла закрыть дверь, и решила воспользоваться этим»,- рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Визитерша подгадала момент, когда пенсионерка находилась на кухне, проникла в спальню, отыскала в комоде кошелек, забрала его и ушла.

На злоумышленницу возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

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