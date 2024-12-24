Сетевое издание|18+|Вторник|24 дек 2024|10:29
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Снег |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Лунинском районе мужчину осудили за убийство коллеги

Печать
Telegram

В Лунинском районе осудили 56-летнего местного жителя, работавшего сторожем в сельскохозяйственном кооперативе в с. Болотниково. Он убил 45-летнего коллегу.

Трагедия случилась ночью 20 сентября. Мужчины поссорились во время работы: старший обвинил младшего в краже куртки и решил его проучить. Металлическим багром он ударил напарника в голову и несколько раз в грудь, а после этого избил фонариком по лицу.

Раненый сельчанин скончался на месте. На агрессора завели уголовное дело.

В суде мужчина признал вину частично, заявив, что не хотел никого убивать.

«Суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте