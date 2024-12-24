В Лунинском районе мужчину осудили за убийство коллеги

24.12.2024 | 09:39

В Лунинском районе осудили 56-летнего местного жителя, работавшего сторожем в сельскохозяйственном кооперативе в с. Болотниково. Он убил 45-летнего коллегу.

Трагедия случилась ночью 20 сентября. Мужчины поссорились во время работы: старший обвинил младшего в краже куртки и решил его проучить. Металлическим багром он ударил напарника в голову и несколько раз в грудь, а после этого избил фонариком по лицу.

Раненый сельчанин скончался на месте. На агрессора завели уголовное дело.

В суде мужчина признал вину частично, заявив, что не хотел никого убивать.

«Суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.