Тамалинец чудом выжил после празднования 23 Февраля

24.12.2024 | 20:28

65-летнего жителя деревни Аргинка Тамалинского района будут судить за покушение на убийство 43-летнего приятеля.

Мужчины выпивали в День защитника Отечества в доме старшего из них. В процессе застолья они поругались из-за того, что гость задолжал хозяину деньги и не отдавал.

«В ходе ссоры обвиняемый нанес ему два удара рукой по лицу, затем взял топор и дважды ударил по голове лежащего на полу потерпевшего. Преступный умысел, направленный на совершение убийства, не был доведен им до конца, поскольку он решил, что пострадавший скончался, и прекратил наносить ему удары», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Очнувшись, гость покинул дом и рассказал о нападении родственнице, благодаря чему ему удалось своевременно получить медицинскую помощь.

Злоумышленника задержали и на время следствия взяли под стражу. Его обвиняют не только в покушении на убийство, но и в причинении легкого вреда здоровью двоих других односельчан: одного он ударил шилом в живот, второго - горлышком разбитой стеклянной бутылки в грудь.

Уголовное дело направлено в суд.