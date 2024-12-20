Зареченец за 5 тысяч рублей помог отмыть 4 миллиона

20.12.2024 | 19:24

25-летний житель Заречного, не раз нарушавший уголовный кодекс, в очередной раз предстал перед судом за помощь в отмывании финансов.

В феврале 2022 года в Ульяновске было зарегистрировано юридическое лицо, учредителем и директором которого по документам проходил зареченец. Однако в реальности он вовсе не был озабочен судьбой компании, а просто за 2 тысячи рублей предоставил паспорт, по которому в ЕГРЮЛ были внесены его данные.

В следующем месяце подставной директор открыл для зарегистрированного на него ООО банковский счет и оформил карту с дистанционным обслуживанием. После этого он передал заказчику мобильный телефон с доступом к карте и саму карту с пин-кодом, привязанную к расчетным счетам фирмы.

За эту услугу зареченец получил еще 3 тысячи. А с банковского счета компании были выведены в неконтролируемый оборот 4 млн 28 тыс. 686 рублей 20 копеек.

«Подсудимый полностью признал вину. Ему назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.