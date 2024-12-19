В Пензе женщина обокрала гостеприимного мужчину

19.12.2024 | 11:00

В Пензе 37-летняя женщина познакомилась на улице с 50-летним мужчиной, пришла к нему в гости и стала богаче на 11 000 рублей. Она украла деньги вместе с его кошельком.

«Он оказался очень интересным, пригласил к себе домой. Я пошла к нему, перед этим мы купили выпить. Когда пришли, мы отдохнули, выпили, и он куда-то ушел в другую комнату. Я решила залезть в карман его куртки, пошариться, увидела кошелек и перекинула его в карман своей куртки», - рассказала подозреваемая.

Затем алкоголь кончился, новые знакомые попрощались и пензячка ушла. Хозяин заметил, что кошелек пропал, но было уже поздно. Тогда он обратился в полицию.

Женщину нашли и доставили в отдел.

«Потратила все деньги на продукты, а кошелек выбросила в мусорный контейнер. Раскаиваюсь, была пьяная, ну вот согрешила я», - призналась она.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до 2 лет лишения свободы, она находится под обязательством о явке, сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Екатерина Кузнецова.