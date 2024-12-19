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Криминал

В Пензе женщина обокрала гостеприимного мужчину

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В Пензе 37-летняя женщина познакомилась на улице с 50-летним мужчиной, пришла к нему в гости и стала богаче на 11 000 рублей. Она украла деньги вместе с его кошельком.

В Пензе женщина обокрала гостеприимного мужчину

«Он оказался очень интересным, пригласил к себе домой. Я пошла к нему, перед этим мы купили выпить. Когда пришли, мы отдохнули, выпили, и он куда-то ушел в другую комнату. Я решила залезть в карман его куртки, пошариться, увидела кошелек и перекинула его в карман своей куртки», - рассказала подозреваемая.

Затем алкоголь кончился, новые знакомые попрощались и пензячка ушла. Хозяин заметил, что кошелек пропал, но было уже поздно. Тогда он обратился в полицию.

В Пензе женщина обокрала гостеприимного мужчину

Женщину нашли и доставили в отдел.

«Потратила все деньги на продукты, а кошелек выбросила в мусорный контейнер. Раскаиваюсь, была пьяная, ну вот согрешила я», - призналась она.

В Пензе женщина обокрала гостеприимного мужчину

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до 2 лет лишения свободы, она находится под обязательством о явке, сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Екатерина Кузнецова.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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