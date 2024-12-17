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Криминал

В Никольске наказали мужчину, враждовавшего с соседом

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61-летний житель Никольска агрессивно повел себя с 69-летним соседом и оказался на скамье подсудимых.

Согласно материалам дела, мужчины враждовали несколько лет. Их квартиры располагаются друг напротив друга, но оба никольчанина никак не могут прийти к взаимопониманию.

Сначала горожане ограничивались взаимными оскорблениями, потом дело дошло до драки. Одного из соседей в феврале и марте 2024-го привлекли к административной ответственности за побои.

В июле этого года младший из мужчин, будучи нетрезвым, встретился с неприятелем у подъезда дома. Тот сделал ему замечание, и никольчанин отреагировал агрессивно.

«Подсудимый нанес пенсионеру удары кулаком в область головы и груди, где у последнего находился кардиостимулятор, чем причинил мужчине физическую боль и телесные повреждения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Пострадавший пенсионер остановил нападение, распылив перцовый баллончик.

Свою вину агрессор не признал. Он рассказал, что сосед сам набросился на него с кулаками и применил баллончик.

Никольчанина признали виновным и назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ. Кроме того, он должен выплатить пострадавшему соседу 30 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

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