Сетевое издание|18+|Понедельник|16 дек 2024|22:59
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

22-летнего зареченца осудили за госизмену

Печать
Telegram

В понедельник, 16 декабря, в Пензенском областном суде огласили приговор 22-летнему жителю Заречного, которого признали виновным в госизмене.

26 февраля 2022 года он, будучи 19-летним студентом пензенского вуза, перевел деньги на счет украинского фонда в качестве пожертвования на ВСУ.

«Фонд осуществлял сбор средств для вооруженных сил Украины на приобретение в том числе предметов обмундирования и экипировки в целях противодействия Российской Федерации и ее вооруженным силам в боевых действиях с применением вооружения и военной техники», - сообщили в областном суде.

Молодой человек признал вину и раскаялся в содеянном. В последнем слове он пояснил, что не знал, как расценят его действия, и сейчас изменил взгляды на политическую ситуацию.

Учитывая смягчающие обстоятельства, суд назначил ему минимальное наказание, предусмотренное УК РФ за госизмену, - 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.

Зареченца взяли под стражу в зале суда.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного суда
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте