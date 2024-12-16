22-летнего зареченца осудили за госизмену

16.12.2024 | 15:17

В понедельник, 16 декабря, в Пензенском областном суде огласили приговор 22-летнему жителю Заречного, которого признали виновным в госизмене.

26 февраля 2022 года он, будучи 19-летним студентом пензенского вуза, перевел деньги на счет украинского фонда в качестве пожертвования на ВСУ.

«Фонд осуществлял сбор средств для вооруженных сил Украины на приобретение в том числе предметов обмундирования и экипировки в целях противодействия Российской Федерации и ее вооруженным силам в боевых действиях с применением вооружения и военной техники», - сообщили в областном суде.

Молодой человек признал вину и раскаялся в содеянном. В последнем слове он пояснил, что не знал, как расценят его действия, и сейчас изменил взгляды на политическую ситуацию.

Учитывая смягчающие обстоятельства, суд назначил ему минимальное наказание, предусмотренное УК РФ за госизмену, - 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.

Зареченца взяли под стражу в зале суда.