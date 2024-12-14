Пензенец захотел получить письмо из пенсионного фонда и поплатился

14.12.2024 | 11:03

В Пензенском районе 64-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Мужчина получил несколько звонков из разных «ведомств» и потерял более полумиллиона рублей.

Сначала «специалист пенсионного фонда» сообщила по телефону, что собеседнику нужно получить письмо, и попросила продиктовать паспортные данные. Мужчина поверил и выполнил указания.

Затем поступил звонок от «сотрудницы финансового мониторинга». Женщина заявила, что пензенец раскрыл аферистам личные данные, поэтому с ним скоро свяжется полицейский.

Так и оказалось. «Следователь» рассказал, что автомобиль мужчины попал в залог к судебным приставам. Чтобы спасти машину и уберечь ее от реализации на торгах, нужно оформить фиктивный договор купли-продажи.

«Следуя инструкциям, пенсионер перевел мошенникам денежные средства в размере 630 000 рублей. Заявитель понял, что стал жертвой аферистов, после того как вернулся домой», - сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников, обманувших мужчину.