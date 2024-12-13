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Криминал

Зареченскую дознавательницу осудили за фальсификацию расписки

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В Заречном дознавательницу признали виновной в фальсификации доказательств по уголовному делу о краже. Она расследовала похищение 6 000 рублей у местной жительницы.

Когда материалы оказались в суде, выяснилось, что среди них имеется расписка, согласно которой ущерб потерпевшей возмещен полностью.

Это вызвало удивление у женщины, она заявила, что ей вернули только 1 500 рублей и никаких документов она не подписывала.

«Впоследствии данный факт послужил основанием для возбуждения уголовного дела в отношении дознавателя», - сообщили в Зареченском городском суде.

Свою вину дознавательница не признала. При этом она не отрицала, что сама изготовила и напечатала расписку от имени пострадавшей горожанки, которая плохо видит, но не пользуется очками. Та затем подписала документ.

Зареченку приговорили к 1 году ограничения свободы. Решение суда пока не вступило в силу.

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Источник — фото Зареченского городского суда
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