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Криминал

Разговор с незнакомкой стоил пензенцу двух миллионов рублей

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Пензенец стал беднее на миллионы рублей после разговора по телефону. Он поверил лжесотруднице МФЦ.

По словам мужчины, ему позвонила девушка и заявила, что кто-то взломал его аккаунт на «Госуслугах». После этого с пензенцем связался незнакомец, представившийся следователем Росфинмониторинга, и убедил горожанина, что с его вклада вот-вот украдут все деньги.

«Потерпевший не догадывался, что общается с мошенниками, и выполнил все их указания. Чтобы обезопасить свой банковский счет, мужчине было необходимо средства перевести на безопасный счет», - отметили в областном УМВД РФ.

Он снял со счета 1 500 000 рублей, оформил кредит и обналичил его, а потом все отправил по названным реквизитам. Общая сумма ущерба составила около 2 000 000 рублей.

Только расставшись с деньгами, пензенец понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело, преступников ищут.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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