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Криминал

В Пензе задержали серийного вора-домушника

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45-летнего жителя Пензы подозревают в серии квартирных краж. Добычей вора стали 165 000 рублей.

Как установила полиция, пензенец сумел проникнуть в две квартиры и один частный дом и забрал оттуда деньги. Злоумышленника нашли после опроса очевидцев. Они назвали приметы мужчины.

В Пензе задержали серийного вора-домушника

Вскоре подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Там он признался в содеянном и рассказал подробности преступлений.

В Пензе задержали серийного вора-домушника

В Пензе задержали серийного вора-домушника

Пензенец действовал утром, когда, по его мнению, хозяева уходили на работу. Жилье он выбирал случайным образом.

В Пензе задержали серийного вора-домушника

В Пензе задержали серийного вора-домушника

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

В Пензе задержали серийного вора-домушника

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Источник — фото УМВД России по области
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