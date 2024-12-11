В Пензе задержали серийного вора-домушника

11.12.2024 | 09:53

45-летнего жителя Пензы подозревают в серии квартирных краж. Добычей вора стали 165 000 рублей.

Как установила полиция, пензенец сумел проникнуть в две квартиры и один частный дом и забрал оттуда деньги. Злоумышленника нашли после опроса очевидцев. Они назвали приметы мужчины.

Вскоре подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Там он признался в содеянном и рассказал подробности преступлений.

Пензенец действовал утром, когда, по его мнению, хозяева уходили на работу. Жилье он выбирал случайным образом.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по области.