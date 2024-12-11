Пензенец хотел задушить ребенка за неповиновение

11.12.2024 | 08:39

48-летнего жителя Пензы обвиняют в угрозе убийством ребенку. Мужчина едва не задушил своего сына.

Согласно материалам дела, пензенец распивал спиртное дома. Младший 7-летний сын, игравший рядом, не слушался. Мужчина начал ругать мальчика.

За ребенка заступился старший 14-летний брат. Разозлившийся отец схватил подростка за горло и стал душить. На шум прибежала мать и сумела оттолкнуть мужчину от сына. Она позвонила в полицию.

Агрессор во всем признался. По факту угрозы убийством возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по области.

Пензенцу грозит лишение свободы на срок до 2 лет.