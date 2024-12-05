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Криминал

Земетчинец разбил машину нацгвардии и лишился своей иномарки

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52-летний житель поселка Земетчино оказался на скамье подсудимых после ДТП. Мужчина управлял машиной, будучи лишенным водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде.

Согласно решению суда, земетчинец не имел права садиться за руль с августа 2024-го. Однако уже в сентябре он нетрезвым отправился в путь на своей Skoda Oktavia.

Сельчанин не справился с управлением и в итоге врезался в «Ладу-Гранту» ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Пензенской области».

Сотрудники управления, находившиеся в машине, задержали виновника ДТП и затем передали его прибывшим на место инспекторам ДПС. Те выявили у водителя признаки алкогольного опьянения. Проходить освидетельствование мужчина отказался.

«Подсудимому назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев», - сообщили в областной прокуратуре.

Иномарку земетчинца конфисковали в собственность государства. Пока приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

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