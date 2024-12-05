Водителя, ударившего инспектора ДПС в грудь ногой, наказали

05.12.2024 | 18:41

В Пачелмском районе вынесли приговор водителю, публично оскорбившему и ударившему представителя власти.

В начале сентября мужчина, лишенный прав, сел пьяным за руль. Его машину остановили сотрудники ДПС. Понимая, что придется отвечать за нарушение, автомобилист попытался скрыться.

Однако инспекторы поймали беглеца, применили физическую силу, заковали в наручники. Затем нарушителя подвели к патрульной машине и потребовали сесть в салон.

Мужчина категорически отказался подчиняться, стал вести себя агрессивно и нецензурно охарактеризовал каждого из задержавших его сотрудников ДПС. Оскорбления были публичными.

Нарушителя все же удалось усадить в салон, но он продолжал сопротивляться. Через открытую дверь мужчина ударил инспектора ногой в грудь. Полученную травму квалифицировали как не опасную для жизни и здоровья, но правоохранитель испытал сильную физическую боль.

На суде агрессор признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.