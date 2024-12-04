У пензенца украли телефон на улице в важный момент

04.12.2024 | 10:30

В Пензе 40-летнего местного жителя обвинили в краже денег. Преступление он совершил спонтанно, когда вечером возвращался домой.

Горожанин заметил во дворе своего дома мужчину, который открыл в телефоне приложение банка и намеревался перевести деньги. Пензенец выхватил сотовый и скрылся.

Воспользовавшись тем, что приложение открыто, он перевел на собственный счет 7 000 рублей. Вскоре деньги закончились, тогда пензенец отнес похищенный телефон в комиссионный магазин и получил за него 4 000 рублей.

46-летний пострадавший написал заявление в полицию. Начался розыск злоумышленника, вскоре его задержали.

Горожанин во всем признался, он полагал, что, поскольку похитил телефон в темное время суток, найти его не смогут.

«Был бы я трезвый, я такого бы не совершил», - заявил мужчина.

В отношении пензенца избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе УМВД России по области.