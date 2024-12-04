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Криминал

Пензенского автоподставщика удалось поймать в Крыму

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45-летнего жителя Пензенской области осудили за автоподставы и получение незаконных выплат за фиктивные ДТП. Мужчину приговорили к 1 году и 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, однако он сумел избежать наказания.

Пензенец не явился на оглашение приговора и спрятался. 28 сентября 2023-го его объявили в федеральный розыск.

«Более года осужденный скрывался от правоохранительных органов на территории Пензенской области и Краснодарского края, соблюдал меры конспирации, постоянно менял место жительства», - рассказали в региональном УФСИН.

В конце ноября 2024-го правоохранители получили информацию, что мошенник едет в Крым по личным делам. Немедленно были приняты меры к его задержанию.

Мужчину поймали в Керчи. В операции участвовали сотрудники линейного отдела на транспорте МВД России по городу, а также УФСИН России по Краснодарскому краю и отделения розыска УФСИН по Пензенской области. Автоподставщика доставили к месту отбывания наказания.

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Источник — фото УФСИН по области
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