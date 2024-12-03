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Криминал

Жителя Пензенской области накажут за пьяную поездку по селу

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На 58-летнего жителя Пензенской области завели уголовное дело после того, как он пьяным на ВАЗ-2104 попался полицейским.

Это случилось в сентябре. Мужчину за рулем автомобиля заметили на улице в населенном пункте Мокшанского района. Когда водителя остановили, от него пахло алкоголем, а речь была нарушена. В салоне также находилась его жена, вместе они направлялись в одно из сел, но не доехали до конечной точки несколько сотен метров.

«Сотрудники Госавтоинспекции отстранили водителя от управления автомобилем и предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что он ответил согласием», - сообщили в областном УМВД России.

Жителя Пензенской области накажут за пьяную поездку по селу

Мужчина дыхнул в трубку - и прибор показал 0,51 миллиграмма на один литр воздуха, в то время как норма не более 0,16.

Жителя Пензенской области накажут за пьяную поездку по селу

Выяснилось, что его уже наказывали за пьяное вождение в марте 2023 года, он знал об ответственности за повторное нарушение, но все равно выпил перед выездом более литра слабоалкогольного напитка.

Теперь водителя ждет суд. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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