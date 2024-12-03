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Криминал

Адвоката подозревают в мошенничестве на 1,5 млн рублей

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В Пензенской области 33-летнего адвоката подозревают в покушении на мошенничество. За крупную сумму он пообещал осужденному добиться для него условно-досрочного освобождения.

С подобной просьбой к мужчине с апреля по ноябрь этого года обратился клиент, отбывающий срок в колонии за особо тяжкое преступление против личности. Адвокат обещал все уладить за вознаграждение в 1,5 млн рублей. Деньги якобы предназначались для взяток должностным лицам в прокуратуре и суде.

20 ноября при передаче части суммы (500 000 рублей) злоумышленника задержали, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

Во время первоначального допроса адвокат признал вину.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

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Источник — видео СУ СКР по области
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