Адвоката подозревают в мошенничестве на 1,5 млн рублей

03.12.2024 | 12:38

В Пензенской области 33-летнего адвоката подозревают в покушении на мошенничество. За крупную сумму он пообещал осужденному добиться для него условно-досрочного освобождения.

С подобной просьбой к мужчине с апреля по ноябрь этого года обратился клиент, отбывающий срок в колонии за особо тяжкое преступление против личности. Адвокат обещал все уладить за вознаграждение в 1,5 млн рублей. Деньги якобы предназначались для взяток должностным лицам в прокуратуре и суде.

20 ноября при передаче части суммы (500 000 рублей) злоумышленника задержали, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

Во время первоначального допроса адвокат признал вину.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.