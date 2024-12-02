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Криминал

Общение с незнакомцами стоило пензячке 1 500 000 рублей

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61-летняя пензячка лишилась крупной суммы после телефонного разговора. Ее убедили перевести деньги, чтобы они якобы не достались преступнику.

Женщине позвонил неизвестный и представился силовиком. Мужчина заявил, что со счетов горожанки кто-то пытается отправить средства человеку, который числится в федеральном розыске, и, чтобы избежать проблем, нужно перевести все на безопасный счет.

После этого с местной жительницей связался лжесотрудник банка. По его указанию она сняла около 1 500 000 рублей и перечислила их на продиктованный счет.

Общение с незнакомцами стоило пензячке 1 500 000 рублей

Только потеряв сбережения, горожанка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Динара Назырова.

Общение с незнакомцами стоило пензячке 1 500 000 рублей

Аферистов ищут.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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