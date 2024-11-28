Житель Пензы погиб после ссоры на улице

28.11.2024 | 11:46

В Пензе местного жителя обвинили в причинении смерти по неосторожности. Трагедия произошла вечером 21 ноября.

Рядом с одним из заведений в Октябрьском районе горожанин поссорился с 46-летним незнакомым мужчиной. От слов он в итоге перешел к действиям: ударил оппонента рукой по лицу.

Тот не смог удержаться на ногах. Он упал на асфальт и ударился головой. Травма оказалась смертельной, мужчина скончался на месте происшествия.

Свою вину в преступлении агрессор признал.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По делу назначен ряд судебных экспертиз», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Татьяна Махницкая.