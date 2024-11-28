Сетевое издание|18+|Четверг|28 ноя 2024|12:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Житель Пензы погиб после ссоры на улице

Печать
Telegram

В Пензе местного жителя обвинили в причинении смерти по неосторожности. Трагедия произошла вечером 21 ноября.

Рядом с одним из заведений в Октябрьском районе горожанин поссорился с 46-летним незнакомым мужчиной. От слов он в итоге перешел к действиям: ударил оппонента рукой по лицу.

Тот не смог удержаться на ногах. Он упал на асфальт и ударился головой. Травма оказалась смертельной, мужчина скончался на месте происшествия.

Свою вину в преступлении агрессор признал.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По делу назначен ряд судебных экспертиз», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Татьяна Махницкая.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео СУ СКР по области
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте