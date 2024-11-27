Сетевое издание|18+|Среда|27 ноя 2024|15:14
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

Криминал

В Пензе фальшивая мать двух дочерей получила реальный срок

Печать
Telegram

В Пензе назначили реальный срок жительнице Псковской области, которая незаконно получила материнский капитал на двух детей.

Женщина обманывала государство с октября 2021-го по май 2024-го. Она представила в орган социального обеспечения Пензы ложные сведения о том, что у нее были домашние роды. На свет одна за другой появились две дочери.

Получив необходимые документы, злоумышленница получила меры поддержки, которые предоставляет государство. Это не только материнский капитал, но и положенные по закону выплаты и пособия.

Сумма ущерба составила 574 514 рублей, сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Женщина признала свою вину. Суд приговорил ее к 1 году лишения свободы в колонии общего режима.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте