В Пензе фальшивая мать двух дочерей получила реальный срок

27.11.2024 | 14:09

В Пензе назначили реальный срок жительнице Псковской области, которая незаконно получила материнский капитал на двух детей.

Женщина обманывала государство с октября 2021-го по май 2024-го. Она представила в орган социального обеспечения Пензы ложные сведения о том, что у нее были домашние роды. На свет одна за другой появились две дочери.

Получив необходимые документы, злоумышленница получила меры поддержки, которые предоставляет государство. Это не только материнский капитал, но и положенные по закону выплаты и пособия.

Сумма ущерба составила 574 514 рублей, сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Женщина признала свою вину. Суд приговорил ее к 1 году лишения свободы в колонии общего режима.