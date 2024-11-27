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Криминал

Сердобчанин заплатил 84 500 руб. за сокрытие своих похождений

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24-летний житель Сердобского района стал жертвой шантажа 18-летнего тамбовчанина. Все началось с того, что молодой мужчина решил расслабиться с девушкой по вызову.

Он нашел в интернете объявление об оказании интимных услуг и позвонил по указанному номеру.

Сердобчанину ответил неизвестный, озвучил сумму, но она показалась мужчине очень высокой, он отказался и сбросил вызов.

На следующей день с сердобчанином по телефону связался незнакомец и напомнил о несостоявшейся встрече с ночной бабочкой. Он пояснил: отмену вызова девушки нужно оплатить. Стоимость - 84 500 рублей.

«Когда мужчина ответил отказом, злоумышленник сказал, что расскажет супруге о его похождениях, а после пригрозил и физической расправой», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Сердобчанин поверил угрозам и перевел сумму на указанный собеседником счет. После этого он заявил в полицию о вымогательстве.

Злоумышленника нашли. Им оказался юный житель Тамбовской области. Он во всем сознался. Теперь вымогателю грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

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