В Нижнеломовском районе девушка угрожала мужчине пистолетом

В Нижнеломовском районе девушку разозлила банка алкогольного напитка, поставленная на машину, и она решила пустить в ход пистолет.
В полицию обратился 38-летний сельчанин. Он сообщил, что его угрожают убить выстрелом из пистолета.
На место происшествия выехал участковый и задержал 21-летнюю девушку. Та призналась, что сельчанин поставил на автомобиль ее молодого человека банку алкоголя. В итоге возник конфликт.
После ссоры мужчина ушел к себе домой, а девушка узнала, где он живет, и явилась к сельчанину, собираясь поставить точку в разговоре.
«Когда потерпевший открыл дверь, злоумышленница направила пневматический пистолет в его сторону и стала угрожать убийством. Мужчине удалось закрыть дверь и позвонить в полицию», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Девушке грозит лишение свободы на срок до 2 лет.
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