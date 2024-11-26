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Криминал

В Нижнеломовском районе девушка угрожала мужчине пистолетом

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В Нижнеломовском районе девушку разозлила банка алкогольного напитка, поставленная на машину, и она решила пустить в ход пистолет.

В полицию обратился 38-летний сельчанин. Он сообщил, что его угрожают убить выстрелом из пистолета.

На место происшествия выехал участковый и задержал 21-летнюю девушку. Та призналась, что сельчанин поставил на автомобиль ее молодого человека банку алкоголя. В итоге возник конфликт.

После ссоры мужчина ушел к себе домой, а девушка узнала, где он живет, и явилась к сельчанину, собираясь поставить точку в разговоре.

«Когда потерпевший открыл дверь, злоумышленница направила пневматический пистолет в его сторону и стала угрожать убийством. Мужчине удалось закрыть дверь и позвонить в полицию», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Девушке грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

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