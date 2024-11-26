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Криминал

Студент ПГУ обманул двух пенсионерок из Заречного

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Студент-иностранец факультета физико-математических и естественных наук ПГУ признан виновным в мошенничестве. Он обманул двух пенсионерок из Заречного.

18-летний гражданин Таджикистана жил в Пензе. Весной, будучи студентом первого курса, он списался в мессенджере с неустановленным лицом и согласился быть соучастником телефонного мошенничества. Его подельник звонил жертвам, представлялся сотрудником правоохранительных органов и рассказывал легенду о попытках кражи средств с банковских счетов.

«Роль осужденного заключалась в получении денег и последующем переводе их на подконтрольные соучастнику счета. Мошенники заказывали такси к домам пенсионерок и убеждали их в том, что накопления нужно передать с водителями для последующего зачисления на «безопасные счета». Не осведомленные о преступных действиях водители принимали похищенное у потерпевших и доставляли осужденному», - сообщили в областном прокуратуре.

Обеих пенсионерок обманули в один день - 15 мая. Почти все полученные деньги студент перевел подельнику, себе он в качестве вознаграждения оставил долю в 30 000 рублей.

На следующий день полицейские задержали его в комнате общежития.

Молодой человек признал вину и заявил, что преступал закон, чтобы погасить долги.

Зареченский городской суд приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также с молодого человека в пользу потерпевших взыскан причиненный материальный ущерб на общую сумму 1 117 666 рублей.

Адвокат студента обжаловал приговор, указав на его суровость, но коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла назначенное наказание справедливым, уточнили в областном суде.

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