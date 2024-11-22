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Криминал

В пензенскую колонию пытались передать необычное мыло

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На территорию исправительной колонии № 5, которая располагается на улице Пушанина в Пензе, попытались передать наркотик.

Сотрудники УФСИН получили оперативную информацию от отдела безопасности и, ориентируясь на нее, досмотрели личные вещи одного из посетителей в комнате приема посылок, передач и бандеролей. Они обнаружили кристаллообразное вещество белого цвета.

Мужчина собирался доставить передачу осужденному. Подозрение у сотрудников УФСИН вызвало замороженное детское мыло.

Посылку «изучила» служебная собака, специализирующаяся на поиске наркотических средств и их прекурсоров. Подозрения подтвердились, когда животное обозначило наличие подобных веществ.

«Пластиковая бутылка была упакована и передана сотрудникам экспертно-криминалистического отделения УМВД России по г. Пензе для направления на исследование», - сообщили в областном УФСИН России.

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Источник — фото областного УФСИН России
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