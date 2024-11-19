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Криминал

Вернуть миллион: прокуратура занялась делом жертвы аферистов

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Прокуратура Пензенского района добивается возвращения денег пенсионерке, ставшей жертвой мошенников. Она лишилась миллиона рублей, поговорив с аферистами по телефону.

После изучения материалов дела было установлено, что женщина через банкомат перевела средства на счет, принадлежащий жительнице Республики Саха. Ту нашли и допросили.

Выяснилось, что северянка оформила и отдала свою карту неизвестным за вознаграждение.

«Прокуратура района в интересах пензенской пенсионерки обратилась в Якутский городской суд Республики Саха с исковым заявлением о взыскании суммы неосновательного обогащения с владелицы банковской карты, на которую были переведены денежные средства», - рассказали в областной прокуратуре.

Суд удовлетворил исковые требования. Когда решение вступит в силу, его исполнение будет находиться под контролем прокуратуры.

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