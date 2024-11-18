Виновнице смертельного ДТП в Сердобске отсрочили наказание

18.11.2024 | 11:27

В Сердобске 37-летней многодетной женщине, по вине которой погиб пешеход, отсрочили наказание.

Авария случилась 7 марта 2023 года в 7:30 около дома № 29 на улице Ленина. Горожанка на своем ВАЗ-2115 сбила мужчину 1958 года рождения, переходившего дорогу на перекрестке. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Первоначально автомобилистка вовсе не признала вину, но в дальнейшем сочла себя виновной частично.

Сердобский городской суд назначил ей наказание в виде 1 года 3 месяцев колонии-поселения с лишением права управлять транспортом на два с половиной года. Также ее обязали выплатить 500 000 рублей семье погибшего в качестве компенсации морального вреда.

«В связи с тем, что женщина имеет одного несовершеннолетнего и двух малолетних детей, исполнение приговора отсрочено до исполнения ее младшему ребенку 14 лет», - сообщили в Сердобском городском суде со ссылкой на Пензенский областной суд, где было принято окончательное решение по делу.