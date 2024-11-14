В Кузнецке 2 девушки и ребенок стали жертвами секс-преступника

14.11.2024 | 13:47

В Кузнецке вынесен приговор 53-летнему жителю Пермского края, который в апреле и мае этого года совершал нападения на юных жительниц города.

Первый инцидент случился вечером 14 апреля около пешеходного перехода через железнодорожные пути. Мужчина обхватил 19-летнюю девушку рукой за шею, не давая дышать и угрожая убить. Кузнечанке удалось вырваться и убежать.

Днем 30 апреля в заброшенном нежилом здании неподалеку от места первого преступления пермяк применил насилие к 10-летней девочке и совершил действия сексуального характера.

Третье нападение произошло вечером 26 мая в районе пересечения улиц Победы и Октябрьской. Жертвой стала 17-летняя девушка. Левой рукой злоумышленник обхватил ее за шею, правой приставил к горлу нож и потащил в кусты. Горожанка яростно сопротивлялась, потом вырвалась и убежала. В руках преступника осталась ее джинсовая куртка, в кармане которой нашлись беспроводные наушники с зарядным кейсом. Вещами девушки он распорядился по своему усмотрению.

Суд признал мужчину виновным в насильственных действиях сексуального характера, разбое с применением оружия и угрозе убийством.

«Путем частичного сложения ему назначено наказание в виде 15 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев», - сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.