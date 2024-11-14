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Криминал

Каменский пристав позволила 13 должникам не отбывать наказание

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Каменский городской суд признал бывшего судебного пристава виновной в халатности. Из-за женщины 13 граждан не отбыли назначенное им постановлениями мировых судей наказание в виде обязательных работ.

В период с 18 ноября 2021 года по 11 октября 2022-го пристав игнорировала перечень организаций, в которых отбывается указанное наказание.

Она не направляла туда должников, предоставляя им возможность отрабатывать в организациях по их усмотрению. Пристав не проверяла достоверность табелей учета и принимала незаконные решения об окончании исполнительных производств в связи с исполнением административных наказаний.

«Были существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, выразившиеся в подрыве доверия граждан к деятельности судебной власти Российской Федерации и Федеральной службы судебных приставов», - сообщили в пресс-службе Каменского городского суда.

Пристав вину не признала. Ее оштрафовали на 50 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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