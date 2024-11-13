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Криминал

Пензячка подделала библиотечный формуляр ради досрочной пенсии

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Пензячку осудили за фальсификацию доказательств. На преступление женщина пошла ради досрочной пенсии.

Горожанке отказали в выплатах. Тогда она обратилась к сотруднице районной клубной библиотеки с просьбой сделать для нее формуляр на девичью фамилию, датированный 1986 годом.

Этот документ подтверждал, что пензячка якобы пользовалась услугами библиотеки, проживая в зоне с льготным социально-экономическим статусом. Формуляр давал основания для назначения досрочной пенсии.

Бумагу женщина затем предоставила в отделение пенсионного фонда, однако обман раскрылся.

«6 мая 2024 года допрошенная в судебном заседании при рассмотрении гражданского дела библиотекарь подтвердила, что копия библиотечного формуляра является подложным доказательством», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы.

Горожанка полностью признала вину. Ей назначили штраф - 100 000 рублей. Деньги пойдут в доход государства.

Пока приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

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