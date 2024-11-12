Волгоградцу не удалось скрыться в Пензе с чужим чемоданом

12.11.2024 | 10:40

Сотрудники Пензенского ЛО МВД России на транспорте раскрыли кражу чемодана у жителя Саратова.

Мужчина ехал в поезде Новороссийск - Нижний Новгород. В одну из ночей он обнаружил пропажу багажа и обратился в полицию.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска линейного отдела установили, что к преступлению может быть причастен пассажир, сошедший на железнодорожном вокзале Пенза-I», - сообщили в Пензенском ЛО МВД России.

Полицейские изучили записи видеокамер и установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Волгограда. Злоумышленник ехал в Пензу на работу. В пути он увидел у саратовца чемодан, который и похитил перед тем, как сойти с поезда.

В ЛО МВД напомнили пензенцам о необходимости быть внимательнее к своим личным вещам.