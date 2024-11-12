Сетевое издание|18+|Вторник|12 ноя 2024|12:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Волгоградцу не удалось скрыться в Пензе с чужим чемоданом

Печать
Telegram

Сотрудники Пензенского ЛО МВД России на транспорте раскрыли кражу чемодана у жителя Саратова.

Мужчина ехал в поезде Новороссийск - Нижний Новгород. В одну из ночей он обнаружил пропажу багажа и обратился в полицию.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска линейного отдела установили, что к преступлению может быть причастен пассажир, сошедший на железнодорожном вокзале Пенза-I», - сообщили в Пензенском ЛО МВД России.

Полицейские изучили записи видеокамер и установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Волгограда. Злоумышленник ехал в Пензу на работу. В пути он увидел у саратовца чемодан, который и похитил перед тем, как сойти с поезда.

В ЛО МВД напомнили пензенцам о необходимости быть внимательнее к своим личным вещам.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте