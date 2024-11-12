Пензенец тайно потратил с кредитки знакомой 136 000 рублей

12.11.2024 | 12:14

46-летний пензенец неделю тратил деньги с кредитной карты своей 43-летней знакомой. Он украл ее телефон, а сам притворялся, что ищет его вместе с ней.

Мобильный мужчина забрал с тумбочки, где его забыла женщина. Зная графический пароль от устройства, горожанин зашел в приложение банка и за несколько дней перевел на свой счет 136 000 рублей.

«Чтобы отвести от себя подозрения, злоумышленник осуществлял поиски потерянного мобильного устройства своей знакомой. После неудачных попыток заявительница обратилась в полицию», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Александра Гуляева.

Подозрение сотрудников пало на известного ей человека, его задержали. Пензенец во всем признался и рассказал, что тратил деньги на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.