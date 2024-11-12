Сетевое издание|18+|Вторник|12 ноя 2024|13:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Пензенец тайно потратил с кредитки знакомой 136 000 рублей

Печать
Telegram

46-летний пензенец неделю тратил деньги с кредитной карты своей 43-летней знакомой. Он украл ее телефон, а сам притворялся, что ищет его вместе с ней.

Пензенец тайно потратил с кредитки знакомой 136 000 рублей

Мобильный мужчина забрал с тумбочки, где его забыла женщина. Зная графический пароль от устройства, горожанин зашел в приложение банка и за несколько дней перевел на свой счет 136 000 рублей.

«Чтобы отвести от себя подозрения, злоумышленник осуществлял поиски потерянного мобильного устройства своей знакомой. После неудачных попыток заявительница обратилась в полицию», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Александра Гуляева.

Пензенец тайно потратил с кредитки знакомой 136 000 рублей

Подозрение сотрудников пало на известного ей человека, его задержали. Пензенец во всем признался и рассказал, что тратил деньги на личные нужды.

Пензенец тайно потратил с кредитки знакомой 136 000 рублей

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото областного УМВД РФ
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте