Замученная звонками аферистов зареченка осталась без жилья и денег

10.11.2024 | 14:38

В Заречном мошенники на протяжении двух месяцев ежедневно звонили 67-летней пенсионерке и в итоге оставили ее без сбережений и жилья.

Первый звонок поступил в августе. Незнакомец представился сотрудником полиции и сказал женщине, что ей срочно нужно перевести накопления на «безопасный счет». Зареченка сняла 140 000 рублей и перечислила их через банкомат, воспользовавшись QR-кодом.

17 сентября с пенсионеркой связался тот же «полицейский» и напугал известием, что злоумышленники собираются продать ее квартиру. Чтобы не лишиться денег, женщине предложили сделать это самой.

«В этот же день с помощью риелторов пенсионерка продала квартиру и перевела на неустановленный счет 2 млн 755 тысяч рублей», - пишет портал «Заречье сегодня».

После этого мошенники вновь позвонили горожанке и заявили, что теперь она должна работать курьером и переводить деньги на их счет. Женщина обратилась в полицию.

Она призналась правоохранителям, что не до конца осознавала происходящее, поскольку аферисты ни на один день не оставляли ее в покое.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело, проводится проверка.