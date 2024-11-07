Камера в лифте разрушила мечту пензячки о велосипеде

07.11.2024 | 10:31

В Пензе 47-летняя горожанка может лишиться свободы за кражу чужого велосипеда из подъезда многоэтажки.

Женщина подошла в делу ответственно - закрыла видеокамеру в лифте, но не учла, что та уже успела ее заснять. В итоге лицо пензячки крупным планом осталось в облаке, как и сам момент выноса велосипеда на улицу.

Заметив пропажу, 29-летняя владелица пошла в полицию. Сумма ущерба составила более 10 000 рублей. На место выехала следственно-оперативная группа, сотрудники опросили возможных очевидцев и просмотрели записи с камер.

Воровку нашли. Она во всем призналась и рассказала, что приходила в гости к знакомому, увидела в подъезде непристегнутый велосипед и решила забрать его себе.

«Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Виктория Желтова.

Сейчас женщина находится под обязательством о явке.