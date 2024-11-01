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Криминал

Пензенец разбогател после незапланированной кражи телефона

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36-летний житель Пензы воспользовался тем, что находился в большой компании, где его почти никто не знал, и похитил телефон.

Мужчина распивал спиртное с приятелем, когда тому позвонил его знакомый и пригласил в гости. Товарищи приняли предложение.

Там их ждала большая компания и застолье. В какой-то момент пензенец заметил смартфон, лежавший на столе. Полагая, что никто не заметит пропажу, мужчина взял телефон, а потом покинул вечеринку.

Пензенец разбогател после незапланированной кражи телефона

Оказавшись дома, пензенец присмотрелся к добыче. Он сумел разблокировать мобильный, зайти в приложение банка и похитить со счета 30 000 рублей. Горожанин полагал, что его личность нельзя будет установить.

Телефон принадлежал 38-летнему жителю областного центра. Он почти сразу же заметил пропажу и обратился в полицию. Правоохранители отыскали злоумышленника.

Пензенец разбогател после незапланированной кражи телефона

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото, видео областного УМВД РФ
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