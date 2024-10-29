В Пензе работник комиссионного магазина поплатился за доброту

29.10.2024 | 11:13

36-летний пензенец попросил о помощи работника комиссионного магазина, а затем обманул его и скрылся. Теперь недобросовестному горожанину грозит срок.

«Напился, пошел искать добавки. Зашел в магазин погреться, посмотреть что-нибудь, разговорился там с продавцом, говорю: «Дай телефон - позвонить знакомому», хотел с ним встретиться. Он дал. Я разговариваю, смотрю, он на меня не смотрит уже», - рассказал подозреваемый.

Тогда горожанин вышел на улицу, постоял несколько минут и, решив, что продаст чужой телефон, отправился домой, где уснул.

Однако на следующий день пензенец продолжил гулять и потерял мобильный, а затем мужчину настигла полиция.

«Приношу извинения, конечно, поступок некрасивый. Мужчина за доброту, получается, поплатился. Я раскаиваюсь в содеянном, такого больше не повторится», - пояснил горожанин.

Возбуждено уголовное дело.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Татьяна Горовая.