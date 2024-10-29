16-летнему пензенцу вынесли приговор за попытку сбыта наркотиков

29.10.2024 | 08:53

Суд вынес приговор 16-летнему жителю Пензы, признав его виновным в покушении на сбыт наркотиков в значительном размере.

Установлено, что минувшей зимой подросток решил заработать криминальным способом. В конце февраля он получил через интернет сведения о местонахождении закладки массой не менее 1,96 грамма.

Парень забрал запрещенное вещество, в своем жилище расфасовал на более мелкие партии и оборудовал несколько тайников в Октябрьском районе Пензы.

«Преступный умысел не был доведен подростком до конца, поскольку он был задержан сотрудниками полиции. При осмотре места происшествия наркотическое средство изъято правоохранителями», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Теперь молодой наркодилер отправится в воспитательную колонию на 1 год и 6 месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу.