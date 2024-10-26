Пензенец едва не убил сожительницу в канун Женского дня

26.10.2024 | 10:32

Завершено расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего жителя Пензы в покушении на убийство 26-летней гражданской супруги.

По данным следствия, вечером 7 марта в квартире на улице Баумана пара сильно поссорилась. Мужчина выгнал сожительницу на лестничную площадку и начал бить по голове и телу.

Жертва могла лишиться жизни, но спасло вмешательство сотрудников полиции и медиков, которые вовремя оказали помощь. Тем не менее ее здоровью был причинен тяжкий вред.

Агрессора взяли под стражу и возбудили на него уголовное дело.

«В настоящее время материалы направлены на рассмотрение в суд», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.