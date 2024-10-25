Пензенец оформил микрозаймы на незнакомцев через «Госуслуги»

25.10.2024 | 14:40

21-летний житель Пензы оформил 16 микрозаймов на незнакомцев через портал госуслуг, используя сим-карты.

«Молодой человек приобрел ряд сим-карт оператора сотовой связи и затем в личном кабинете оператора менял их абонентские номера, которые в последующем указывал на портале «Госуслуги». Путем подбора абонентских номеров, которыми перестали пользоваться граждане, не указавшие новые, актуальные данные о своем номере на портале «Госуслуги», злоумышленник восстанавливал доступ к их личным кабинетам и получал сведения об их персональных данных», - объяснили схему в УМВД России по Пензенской области.

После этого мошенник оформлял на людей займы в микрофинансовых организациях.

Всего он получил доступ к 8 аккаунтам и взял в долг более 250 тысяч рублей (16 займов на сумму от 3 тыс. до 80 тыс.).

Теперь пензенец находится под подпиской о невыезде. На него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). В одно производство с этим делом объединено еще 23, из которых 16 возбуждено по ст. 159 (мошенничество).