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Криминал

Кузнечанин избил женщину, заподозрив ее в преступлении

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44-летний житель Кузнецка, находясь на базе отдыха в Кузнецком районе, избил женщину, заподозрив ее в преступлении.

1 июня 2024 года мужчина вместо с сожительницей приехал на базу, где они познакомились с двумя отдыхавшими женщинами и стали распивать спиртное.

Через некоторое время гостьи ушли к себе в номер, а кузнечанин обнаружил пропажу мобильных телефонов. Он решил, что их взяли новые знакомые, и обвинил их в краже.

На этой почве у него произошел конфликт с одной из женщин, в ходе которого кузнечанин нанес ей несколько ударов по лицу.

Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за преступление, совершенное с применением насилия. На этот раз его снова признали виновным и приговорили к 6 месяцам ограничения свободы, сообщили в Кузнецком районном суде Пензенской области.

Кстати, телефоны, из-за которых разгорелся конфликт, нашлись около крыльца, где были оставлены владельцами.

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Источник — фото pxhere.com
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