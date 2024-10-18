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Криминал

Сердобчанин тайно проследил за женой и нанял киллера

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50-летний житель Сердобска предстал перед судом за организацию приготовления убийства по найму и нарушение неприкосновенности частной жизни.

В марте 2023 года сердобчанин решил, что бывший супруг его жены должен умереть. Он нашел исполнителя и предложил за 200 тысяч рублей совершить убийство. Тот ответил согласием.

Горожанин не подозревал, что «исполнитель» - сотрудник УФСБ, действовавший в рамках оперативно-разыскных мероприятий. «Киллер» получил вместе с фотографиями «объекта» адреса его возможного местонахождения, номера телефонов, информацию о месте работы и графике передвижения.

Аванс составил 35 тысяч рублей. Еще 65 тысяч заказчик пообещал выплатить сразу после сообщения о завершении дела, а остальное - чуть позже, в мае.

13 апреля 2023 года после передачи части вознаграждения сердобчанина задержали и взяли под стражу.

Во время расследования уголовного дела выяснилось, что с сентября 2018 года по декабрь 2020-го мужчина без согласия супруги делал видеозаписи эпизодов ее частной жизни.

«Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — видео СУ СКР по Пензенской области
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