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Криминал

Злопамятный сердобчанин из мести поджег грузовик обидчика

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31-летний сердобчанин получил условный срок за поджог грузовика из мести.

После давнего конфликта мужчина затаил обиду на владельца авто. В июне он решил наконец выплеснуть свой гнев и пришел к дому недруга, зная, что тот паркует поблизости свой ЗИЛ.

Злоумышленник заранее подготовил пластиковую бутылку с бензином, вылил жидкость на правое переднее колесо и поджег машину. Дождавшись, когда кабина разгорится, он скрылся.

«Общий ущерб от противоправных действий составил более 260 000 рублей», - сообщили в Сердобском городском суде.

Поджигателя установили, в отношении него возбудили уголовное дело.

Мужчина полностью признал вину и был приговорен к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

«Также потерпевший может обратиться в суд с иском в порядке гражданского судопроизводства и взыскать с поджигателя сумму материального ущерба», - уточнили в суде.

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