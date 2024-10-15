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Криминал

В Пензе раскрыли серию краж велосипедов из подъездов

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В Пензе задержали серийного похитителя велосипедов. Он крал их по ночам из подъездов жилых домов.

В Пензе раскрыли серию краж велосипедов из подъездов

Первой о пропаже своего двухколесного транспорта в полицию сообщила 34-летняя пензячка. В последующем с аналогичными заявлениями обратились еще два горожанина.

Вора удалось найти. Им оказался ранее судимый житель областного центра 1971 года рождения, пояснила дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Кристина Жидкова.

В Пензе раскрыли серию краж велосипедов из подъездов

Мужчину задержали, он во всем признался и рассказал, что велосипеды продавал, а деньги тратил на личные нужды.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Горожанину грозит до двух лет лишения свободы.

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Источник — виде и фото областного УМВД РФ
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