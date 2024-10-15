В Пензе раскрыли серию краж велосипедов из подъездов

15.10.2024 | 12:42

В Пензе задержали серийного похитителя велосипедов. Он крал их по ночам из подъездов жилых домов.

Первой о пропаже своего двухколесного транспорта в полицию сообщила 34-летняя пензячка. В последующем с аналогичными заявлениями обратились еще два горожанина.

Вора удалось найти. Им оказался ранее судимый житель областного центра 1971 года рождения, пояснила дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Кристина Жидкова.

Мужчину задержали, он во всем признался и рассказал, что велосипеды продавал, а деньги тратил на личные нужды.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Горожанину грозит до двух лет лишения свободы.