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Криминал

Сердобчанин рассказал суду, что искал могилу, а нашел марихуану

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39-летний житель Сердобска оказался на скамье подсудимых после того, как собрал запрещенное растение.

Днем 22 января в поле у села Пригородного мужчина оборвал засохшие верхушки дикорастущей конопли массой 113,6 г и сложил в пакет, где лежали заранее купленные в этом же селе 5 пакетов с молоком.

За его действиями наблюдали сотрудники полиции. Они задержали сборщика конопли, изъяли у него пакет, а также кусты наркосодержащего растения с поля.

Сердобчанин не признал вину. Он утверждал, что шел на кладбище, чтобы найти могилу сына своего знакомого, и по дороге нашел пакет. Однако его версию опровергли как показания оперативников, так и результаты экспертизы: в смывах с рук и срезов с ногтевых пластин задержанного обнаружились следы марихуаны.

Кроме того, медицинское освидетельствование показало, что мужчина в момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения. Также выяснилось, что сын его знакомого похоронен в Сердобске.

Суд приговорил сердобчанина к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

«Адвокат осужденного обжаловал приговор в апелляционном порядке, ссылаясь на невиновность подзащитного. Однако суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, а жалобу защитника - без удовлетворения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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