Пензенец получил срок за гостей-наркоманов

15.10.2024 | 21:02

39-летнего жителя Пензы осудили за то, что предоставлял свою квартиру в доме № 10 на улице Воронова наркозависимым приятелям.

Как установило следствие, нарушавших закон гостей в жилье он пускал с конца декабря 2023 года по 11 февраля 2024-го. Там имелось все для приготовления и употребления запрещенных веществ.

«Его знакомые, женщина и мужчина, трижды задерживались сотрудниками органов внутренних дел после приема наркотиков в квартире злоумышленника и привлекались к административной ответственности за потребление наркотических средств без назначения врача», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Свою вину пензенец признал. Ранее он уже был судим - за причинение тяжкого вреда здоровью.

При вынесении решения суд учел, что на иждивении у мужчины находится маленький ребенок, и назначил 1 год и 4 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

«Защитник осужденного, посчитав назначенное наказание чрезмерно суровым, подал апелляционную жалобу, которая оставлена без удовлетворения», - сообщили в Пензенском областном суде.