Осудили пензенца, убившего юношу у бара на улице Ленина

13.10.2024 | 12:27

22-летнего пензенца признали виновным в убийстве у бара на улице Ленина. Преступление он совершил ранним утром 12 июня 2024 года.

Как установило следствие, молодой мужчина был нетрезв и поругался с 19-летним парнем, другим посетителем питейного заведения. Во время ссоры пензенец достал нож и ударил им в грудь оппонента.

От полученного ранения юноша скончался в машине скорой, не доехав до медицинского учреждения. Агрессор же скрылся с места преступления.

«В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства осужденный содержался под стражей. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Пензенцу назначили 8 лет лишение свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.