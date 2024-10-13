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Криминал

Осудили пензенца, убившего юношу у бара на улице Ленина

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22-летнего пензенца признали виновным в убийстве у бара на улице Ленина. Преступление он совершил ранним утром 12 июня 2024 года.

Как установило следствие, молодой мужчина был нетрезв и поругался с 19-летним парнем, другим посетителем питейного заведения. Во время ссоры пензенец достал нож и ударил им в грудь оппонента.

От полученного ранения юноша скончался в машине скорой, не доехав до медицинского учреждения. Агрессор же скрылся с места преступления.

«В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства осужденный содержался под стражей. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Пензенцу назначили 8 лет лишение свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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Источник — фото областного СУ СК РФ
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